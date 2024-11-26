Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Ercan Kesal: Orhan Pamuk da rol alacak

        Ercan Kesal: Orhan Pamuk da rol alacak

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Ercan Kesal, 'Masumiyet Müzesi' adlı dizide, kitabın yazarı Orhan Pamuk'un da rol alacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Orhan Pamuk da rol alacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        BloombergHT’de ekrana gelen "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Ercan Kesal oldu. Kesal birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

        "KİMSEYLE ÇIKAR HESABIM OLMAZ"

        "İstemediğim hiçbir fotoğrafa girmem" diyen Ercan Kesal, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Kimseyle çıkar hesabım olmaz. Hiç kimseye müdanam yoktur. Kimseye eğilmem kocaman bir gökyüzü var kafamı çevirdiğim.

        "OĞLUM, FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERİ GÖRÜNCE BENDEN UZAKLAŞIYOR"

        Oğlu Poyraz ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Ercan Kesal, "Birileri yolda benimle fotoğraf çektirmek istediğinde bizimki 30 – 40 metre uzaklaşıyor. Fotoğrafa şahit dahi olmak istemiyor bu enteresan bir şey. Bütün oğullar babalarıyla yarışır umarım beni yenmesine vesile olacak bir takım şeyler olur hayatında" diye konuştu.

        "ORHAN PAMUK DA ROL ALACAK"

        Orhan Pamuk'un aynı adlı kitabından uyarlanan, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Masumiyet Müzesi' adlı diziyle ilgili de konuşan Ercan Kesal, "Masumiyet Müzesi' 9 bölümlük iyi bir iş olacak. Çok iyi bir senaryo, çok emek verildi. Kitabın yazarı da oynuyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ercan Kesal
        #Aslı Şafak’la İşin Aslı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"