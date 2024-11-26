Ercan Kesal: Orhan Pamuk da rol alacak

BloombergHT’de ekrana gelen "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Ercan Kesal oldu. Kesal birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

"İstemediğim hiçbir fotoğrafa girmem" diyen Ercan Kesal, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Kimseyle çıkar hesabım olmaz. Hiç kimseye müdanam yoktur. Kimseye eğilmem kocaman bir gökyüzü var kafamı çevirdiğim.

"OĞLUM, FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERİ GÖRÜNCE BENDEN UZAKLAŞIYOR"

Oğlu Poyraz ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Ercan Kesal, "Birileri yolda benimle fotoğraf çektirmek istediğinde bizimki 30 – 40 metre uzaklaşıyor. Fotoğrafa şahit dahi olmak istemiyor bu enteresan bir şey. Bütün oğullar babalarıyla yarışır umarım beni yenmesine vesile olacak bir takım şeyler olur hayatında" diye konuştu.

"ORHAN PAMUK DA ROL ALACAK"

Orhan Pamuk'un aynı adlı kitabından uyarlanan, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Masumiyet Müzesi' adlı diziyle ilgili de konuşan Ercan Kesal, "Masumiyet Müzesi' 9 bölümlük iyi bir iş olacak. Çok iyi bir senaryo, çok emek verildi. Kitabın yazarı da oynuyor" dedi.