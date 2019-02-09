Survivor 2019 Türkiye yarışmacısı Erdem Ekşioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019 Türkiye kadrosuna bugün Erdem Ekşioğlu katıldı. Ekşioğlu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluıyum. İnşallah beraber güzel başarılara imza atacağız." diyerek iddialı bir açıklamada bulundu.
ERDEM EKŞİOĞLU KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Erdem Ekşioğlu, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Survivor 2019 yarışmacıları arasında yer alan Erdem Ekşioğlu, kendisiyle ilgili sorulara şu ifadelerle cevap vermiştir;
"Karakterime çok güveniyorum. Hırslıyım, mücadeleci bir yapım var. Survivor'da kendimi kanıtlamak istiyorum. Benim için oyunculuktan daha büyük bir hayal varsa o da Survivor, çünkü oyunculukta başka karakterin altında bir hedef kitlesi oluşturuyorsunuz. Ama Survivor'da kendi karakterimin altında kendi hedef kitlemi oluşturabileceğimi düşünüyorum. Aile özlemi elbette zorlayacak. Ama onlardan ayrı kalmak kendi iç dünyama dönmemi sağlayacak. Biraz daha kendimi dinleyebileceğim orada. Daha çok kıymet vereceğim belki onlara. Onun dışında açlığın zorlayacağını düşünmüyorum. Biraz daha başarıya aç birisiyim ben. Fiziksel açlığın beni zorlayacağını düşünmüyorum.
Bu sene bizim için biraz daha milli bir mücadeleye dönmüş olacak. Kendi takım arkadaşlarımızdan çok rakip takım ile mücadelemiz olacak. Bu beni daha çok kamçılar. Eve izleyip insanların yapamadığını görmek beni daha da delirtecekti. Ben oraya gidip hırsımla, düşüncemle Yunanlıları yenmeyi düşünüyorum.
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