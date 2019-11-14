Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'daki görüşmeye katılan senatörlere, 'Mazlum Kobani' kod adlı PKK'nın üst düzey isimlerinden Ferhat Abdi Şahin'in sorumlu olduğu terör saldırılarını anlatan bir video izletti.

Videoda, başta Trump olmak üzere ABD'li yetkililerin 'General Mazlum' adıyla andıkları terörist Şahin'le ilgili şu bilgiler yer alıyor:

27 Temmuz 2008'de Güngören'de düzenlenen saldırının sorumlusu. Eylemde 5'i çocuk 17 kişi ölmüştü, 154 kişi yaralanmıştı.

16 Temmuz 2005'te İzmir'de 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan PKK saldırısının sorumlusu.

2006'da Antalya'da 4 kişinin ölümüne, 87 kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırının da sorumlusu.

Bugüne kadar 313 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açtı.

1991-1995 yılları arasında 29 polis karakoluna Şahin'in talimatıyla düzenlenen saldırılarda 5 kişi öldü.

1996'da, Hakkari/Çukurca'da sivilleri taşıyan minibüse düzenlenen roket saldırısı da Şahin'in kanlı listesinde yer alıyor. Saldırıda 17 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

5 Ekim 1993'te Mazlum'un emriyle Güneydoğu'da ateşe verilen 22 köy evinde 35 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

20 Ağustos 2008'de 13 polisin şehit edildiği intihar saldırısı da Şahin'in talimatıyla düzenlenmişti.

Şahin'in ölüm listesinde, 20 Eylül 2011'de Ankara'da 5 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bombalı saldırı da yer alıyor.