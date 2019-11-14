Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında merakla beklenen Washington görüşmesi dün gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump, Beyaz Saray’da 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası heyetlerle birlikte çalışma yemeğine geçti.

Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Oval Ofis'te ABD'li senatörlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir senatörün "ABD ile birlikte düşmanlarımıza karşı savaştılar. Türkiye'nin onlara karşı saldırıda bulunmamasını görmek istiyoruz" şeklinde konuşması üzerine "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşları" diye cevap verdi.

Başkan Trump da Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Trump Türkiye'nin ABD'nin çok önemli bir müttefiki olduğu vurgusunu yaparken, Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleriyle ilgili yaşanan sorunları aşmak için bakanlık düzeyinde görüşmelerin süreceğini söyledi.

Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan mektupla ilgili olarak da, "Mektupları iade ettik. Mazlum kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in CIA tarafından 'terörist olarak' ilan edildiğine dair belgeyi sayın Trump'ın önüne koydum" dedi.

Erdoğan ayrıca, FETÖ örgütü elebaşının ABD'deki 400 dönümlük arazide dünyadaki diğer yerleri idare ettiğini ve konuyla ilgili yeni belgeleri bu ziyaretimizde takdim ettik" diye konuştu.

İSTİKLAL VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray görüşmelerinin ardından Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'nde düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.

Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda yer alır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 9 Ekim'de başlattıkları Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığının ifadesi olduğunun altını çizerek, "Barış Pınarı Harekatı Kürt kardeşlerimize yönelik bir harekat değildir, sadece terör örgütlerine karşı yapılmakta olan bir harekattır. Bu nerede olursa olsun, biz teröristlerle terör örgütleri ile karşı karşıyayız ve bunların da bedelini onlara ağır ödeteceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarının ardından beraberindeki heyetle birlikte başkent Ankara'ya doğru yola çıktı.