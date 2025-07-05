Ergin Ataman tek başına tatilde
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, Çeşme'de tek başına tatil yaparken görüntülendi
Giriş: 05.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:11
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman Çeşme sezonunu açtı.
Ataman, önceki gün bir plajda görüntülendi. Tek başına denize giren Ataman, uzun süre yüzdü.
Deniz sonrası şezlonguna geçen Ataman daha sonra restoran kısmına geçti.
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