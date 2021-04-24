Erhan Güleryüz: Aşı sıram geldi

"Şahane bir proje ile geliyoruz"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bir döneme damga vuran 'Ayna' grubunun solisti Erhan Güleryüz, uzun bir aradan sonra objektiflere yansıdı. 55 yaşındaki Güleryüz, önceki gün Cihangir'de görüntülendi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, pandemi döneminde kendini stüdyoya kapadığını ifade etti. Ardından Kovid-19 salgınına karşı aşı sırasının geldiğini dile getiren Erhan Güleryüz, çok heyecanlı olduğunu da belirtti.

"AŞILAMADA SIRA 55 YAŞINDAN BÜYÜKLERE GELDİ"

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde de aşılama sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" açıklamasında bulunmuştu.