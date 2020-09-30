İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu 4. turunda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Tottenham, Chelsea'yi penaltılarda 5-4 yenerek çeyrek finale yükselirken mücadeleye, karşılaşmanın 77. dakikasında tuvalete giden Eric Dier damga vurdu. Maçın sonunda bu olayın neden yaşandığına dair kendisine yöneltilen soruya Dier, "Hepiniz nedenini tahmin edebilirsiniz! Şimdi iyiyim ancak bu başıma ilk kez geliyor. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu ve gitmeniz gerekiyorsa gitmelisiniz. Bazı şeyleri durdurmanız mümkün olmuyor. Jose'nin en başında durumumu anlayıp anlamadığından emin değilim. Oyundan çıkmadan önce Pierre-Emile Hojbjerg ve Toby Alderweireld'e anlattım. Midemde kramplar oluşmaya başlamıştı ve giderek kötüleşiyorlardı. Jose bundan memnun kalmadı ancak yapabileceğim bir şey yoktu, doğa beni çağırıyordu." cevabını verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jose Mourinho ise, "Eric Dier'ın başına gelen şey normal değil, dolayısıyla onu özellikle takdir etmem gerekiyor. Bir oyuncunun 48 saat içinde 2 maça çıkması yasaklanmalı. Bu tamamen insanlık dışı. Gitmesi gerekiyordu, başka seçeneği yoktu. Sahaya dönmesi için kendisine baskı yapmam gerekiyordu ancak bu durum herkes için güzel bir örnek oldu. Dier çıktığı anda ne olduğunu anladım, yanına olayı hızlandırmak için gittim. Bu içinde bulunduğu fiziksel durumun bir sonucuydu, kaslarında enerji kalmamıştı. Bunun gibi bir haftamız daha olduğuna inanmak bile istemiyorum. Eğer otoriteler oyuncuları umursamıyorsa, ben umursarım." ifadelerini kullandı.

Dier, karşılaşmanın ardından kendisine verilen "maçın adamı" ödülünü de stadyumda bulunan tuvaletin üzerine koyup kişisel sosyal medya hesabında paylaşarak esprili bir göndermede bulundu. Tottenham da kulübün resmi hesabına bu paylaşımı taşıyarak oyuncusuna destek verdi.