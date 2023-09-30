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        Haberler Gündem Eris varyantı (virüsü) belirtileri neler, nasıl bulaşır? Eris virüsü Türkiye'de kaç kişide nerelerde görüldü?

        Bakan Koca açıkladı: Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

        Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un bir varyantı olarak ortaya çıkan yeni virüsün adı Eris olarak duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19'un yeni varyantı olan Eris'in Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla görüldüğünü açıkladı. İşte Eris varyantı hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 19:51 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:51
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        Bakan Koca, hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantının 15 Eylül tarihi itibarıyla ülkemizde görüldüğünü geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Peki, Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? İşte Eris virüsü hakkında yapılan açıklamalar ile Eris varyantı belirtileri...

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        BAKAN KOCA'DAN ERİS VARYANTI AÇIKLAMASI!

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Türkiye'nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız" dedi.

        "COVID-19 İÇİN YENİ BİR AŞI PROGRAMI UYGULAMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

        Bazı ülkelerin yeni varyanta karşı özel aşı geliştirdikleri ve yeni aşılama programları başlattıklarına yönelik açıklamaları hatırlatılarak, Türkiye'de böyle bir aşılama programının söz konusu olup olmayacağına yönelik soruyu Bakan Koca, şu şekilde yanıtladı: "Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Türkiye'nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle Covid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Bu kadar net."

        "HASTANEYE YATIŞ ORANLARI OLDUKÇA DÜŞÜK"

        Bakan Koca, hasta sayısında bir artış olup olmadığına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi Eris varyantının virülansı yani hasta etme gücü daha düşük fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor. Covid-19, nezle ve grip gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonuna dönüşmüş durumda. Bu beklediğimiz bir seyirdi. Paniğe gerek yok. Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil.

        Dolayısıyla korunmak için ne yapmamız gerekiyor? Artık tüm vatandaşlarımız biliyor, hasta olanların kendilerini izole etmelerini, topluma çıkmamalarını, riskli olan kişilerin özellikle kendilerini korumalarını, onların da kalabalık ortamlardan uzak durmasını, illa gerekiyorsa da o durumda maske kullanmalarını öneriyoruz. Başka bir önerimiz de yok, yeni bir aşı programımız da yok. Yani toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok."

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        "ÇOCUKLARIMIZIN BAĞIŞIKLAMA PROGRAMINDAKİ AŞILARINI EKSİKSİZ YAPTIRMALI"

        "Bu dönemde grip aşısını önemsiyoruz" diyen Koca, risk gruplarında olan ve grip aşıları tanımlanmış olanların bir an önce aşı olmalarını önerdiklerini vurguladı.

        Bakan Koca, riskli grupta yer alan ve tanımlanmış kişilere grip aşılarının ücretsiz olarak yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: "Burada önemli bir parantez açmam lazım. Aşı programımız Kovid-19 için yok ancak bildiğiniz gibi çocukluk çağı bağışıklama aşı programımız başarıyla sürüyor ve çok önemli görüyoruz. Çocukluk çağındaki aşı programını hassasiyetle takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, çocuklarımızın bağışıklama programındaki aşılarını eksiksiz yaptırmalı.

        Bu aşılarımızı üretmek için devreye aldığımız, Hıfzıssıhha aşı ve biyoteknolojik ürün araştırma ve üretim altyapı inşaatımız devam ediyor. Tüm aşılarımızı yerlileştirmeyi esas alıyoruz. Ayrıca teknoloji transferiyle daha önce ilan ettiğimiz 3 aşının süreci de başladı. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit-A aşısının teknoloji transferi ile üretilmesini özellikle çocuklarımız için önemsiyoruz."

        ERİS VARYANTI (VİRÜSÜ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Eris varyantında ortaya çıkan belirtiler boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, öksürük ve tat ile koku almada kayıp olarak duyuruldu.

        Eris varyantının belirtiler şunlardır:

        Boğaz ağrısı

        Öksürük

        Burun tıkanıklığı veya akıntısı

        Baş ağrısı

        Nefes darlığı

        Tat ve koku kaybı

        Hapşırma

        Halsizlik ve yorgunluk

        Kas ve vücut ağrıları

        İştah kaybı

        İshal

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        ERİS VARYANTI KORONAVİRÜS'TEN FARKLI SEMPTOMLARA SAHİP Mİ?

        Omicron'un diğer tüm varyantı gibi eris varyantı da üst solunum yollarını enfekte ediyor. Ancak 65 yaş ve üzeri veya bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde, virüs alt solunum yolları hastalıklarına neden olabiliyor.

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        ERİS VARYANTI SON MUTASYON OLABİLİR Mİ?

        BA.2.86 olarak adlandırılan Pirola varyantı, Eris varyantından sonra tespit edilmiştir. Koronavirüsün yeni varyantı Pirola, Eris kadar yaygındır.

        ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE NE KADAR GÖRÜLDÜ?

        Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre Eris varyantı Ağustos ayının üçüncü haftasının sonunda ABD'de Covid-19 vakalarının yüzde 20,6'sında görüldü. Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre 15 Eylül itibariyle 9 kişide görüldüğü belirtildi.

        Koca, yapılan incelemeler sonucu varyantın görüldüğü kişilerin yurtdışı temaslı olduğunu ve aynı ilde bulunduklarını söyledi.

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        ERİS VARYANTI NASIL BULAŞIR?

        Eris varyantı, öksürme, hapşırma, konuşma ve nefes alma gibi üst solunum yolları eylemleri ile karşı tarafa kolayca bulaşabilir. Ayrıca enfekte olmuş yüzeylere dokuntuktan sonra ellerin ağza, buruna veya göze temas etmesi sonucu virüs bulaşabilir. Bu nedenle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli, maske takılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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