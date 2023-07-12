Erişte çorbası tarifi: Erişte çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Zengin Türk mutfağının naçizane lezzetlerinden biri olan erişte çorbasının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Günümüzde ise bu çorbanın ait olduğu yer Çankırı. Yediden yetmişe herkesin severek yediği erişte çorbası tarifi sofraların lezzetini katlayan bir çorba çeşidi. Bu enfes çorbanın lezzeti tarhun otu ve tavuk suyu ile daha da dayanılmaz oluyor.