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Erkin Arslan: Klipte empati ve saygı başrolde

Müzisyen Erkin Arslan, yeni şarkısı 'Yarım Kalan'ı 22 Ocak'ta dinleyicilerle buluşturacak. Arslan, duygularını, "'Yarım Kalan', hepimizin hayatında yarım kalan aşkların hikayesini anlatıyor. Denemekten korktuğumuz, güvenli alanımızı terk edemediğimiz için yaşayamadığımız aşkları ve aşkı beklemeyi anlatıyor. Son üç şarkımda herkese aşk dilemeye devam ediyorum. Günlük hayatımızda durup düşünmediğimiz o kadar çok şey var ki... Belki de bir şarkı süresince de olsa bunu başarabiliriz ve klipte anlatmak istediğimiz şeyi hayatımıza da uygularız diye bir umudum var. Klipte empati ve saygı başrolde" sözleriyle dile getirdi

Erkin Arslan: Klipte empati ve saygı başrolde - Magazin haberleri
"Klipte empati ve saygı başrolde"
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HABERTURK.COM

Müzisyen Erkin Arslan, yeni şarkısı 'Yarım Kalan'ı 22 Ocak'ta dinleyicilerle buluşturacak. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde Sarp Özdemiroğlu ile çalışan Arslan, şarkının video klibini ise Olgu Baran yönetmenliğinde çekti.

Şarkı ve klibiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Erkin Arslan, şunları söyledi:

'Yarım Kalan', hepimizin hayatında yarım kalan aşkların hikayesini anlatıyor. Denemekten korktuğumuz, güvenli alanımızı terk edemediğimiz için yaşayamadığımız aşkları ve aşkı beklemeyi anlatıyor. Son üç şarkımda herkese aşk dilemeye devam ediyorum. Şarkının klibi ise benim için çok özel bir yere sahip. Yönetmen arkadaşım Olgu Baran ile birlikte bir değişiklik yapmak ve insanlara bir nebze de olsa empati kurdurmayı başarmak istedik. Umarım başarırız da... Günlük hayatımızda durup düşünmediğimiz o kadar çok şey var ki... Belki de bir şarkı süresince de olsa bunu başarabiliriz ve klipte anlatmak istediğimiz şeyi hayatımıza da uygularız diye bir umudum var. Klipte empati ve saygı başrolde...

Şile civarında çekilen klibin görüntüleri, içerdiği sosyal mesajın yanı sıra görüntülerde yer alan doğa manzarası ve sadeliğiyle de dikkat çekti. Hayranlarının merakla beklediği Erkin Arslan'ın yeni şarkısı 'Yarım Kalan' ve klibi, 22 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.

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