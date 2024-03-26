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        Haberler Yaşam Erman Toroğlu kimdir, kaç yaşında? Erman Toroğlu’nun hayatı ve biyografisi

        Erman Toroğlu kimdir, kaç yaşında? Erman Toroğlu’nun hayatı ve biyografisi

        Erman Toroğlu, Türk futbolunun efsanevi isimlerinden biridir. Futbolcu, teknik direktör ve yorumcu olarak Türk futboluna birçok katkıda bulunmuştur. Futbol yorumculuğu ile büyük beğeni toplayan Toroğlu, samimi ve esprili yorumları ile Türk futboluna renk katmıştır. Yorumları ile futbolseverleri eğlendiren ve bilgilendiren Toroğlu, Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alacaktır. Peki, Erman Toroğlu kimdir? Erman Toroğlu kaç yaşında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 08:47 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:47
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        Erman Toroğlu'nun hayatı ve biyografisi
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        Erman Refik Toroğlu, 24 Kasım 1948 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'ne kaydolmuş, ancak eğitimini tamamlayamamıştır. Futbol kariyerine lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlamış, daha sonra Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve MKE Ankaragücü gibi takımlarda profesyonel olarak oynamıştır. Futbolculuk kariyerinin ardından hakemlik yapmaya başlamış ve 1989 yılında FIFA kokartı almıştır. Siyasete atılarak 1991 seçimlerinde DYP'den Mersin'den aday olmuştur.

        Medya kariyerine de adım atan Toroğlu, uzun yıllar Maraton programında Şansal Büyüka ile birlikte yorumculuk yapmıştır. Hürriyet gazetesinde de yazarlık yapmıştır. 2010-2013 yılları arasında Telegol programında futbol yorumculuğu yapmıştır. Sonrasında TRT Spor kanalında kısa bir süre yorumculuk yaptıktan sonra A Spor kanalında maç sonrası yorumculuk yapmaktadır. Erman Toroğlu, futbolculuk ve hakemlik kariyerinin yanı sıra birçok medya kuruluşunda da yer almıştır. Şansal Büyüka ile Maraton adlı programda yorumculuk yapmış, Hürriyet gazetesinde yazılar yazmış ve Telegol programında futbol yorumculuğu yapmıştır. Ayrıca Hayat Bilgisi dizisinde konuk oyuncu olarak da yer almıştır. Şu anda A Spor kanalında maç sonrası yorumculuk yapmaktadır.

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        Özel hayatında ise ilk evliliğini 1974'te Şükran Toroğlu ile yapmış ve bu evlilikten iki çocuğu olmuştur. Ancak 2011'de ayrılmış ve 2017'de boşanmışlardır. Daha sonra 2022 yılında avukat Ezgi Yavuz ile evlenmiştir. Peki, Erman Toroğlu nereli? İşte Erman Toroğlu hayatı…

        Erman Toroğlu Hayatı

        Ankaralı Erman Toroğlu, Türk futbolunun efsanevi isimlerinden biridir. Futbolcu, teknik direktör ve yorumcu olarak Türk futboluna birçok katkıda bulunmuştur. 1948 yılında İstanbul'da doğan Toroğlu, futbol hayatına 1966 yılında Galatasaray'da başladı. Galatasaray'da 10 sezon boyunca forma giyen Toroğlu, bu süreçte 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazandı. 1976 yılında Ankaragücü'ne transfer oldu. Ankaragücü'nde 3 sezon oynadıktan sonra 1979 yılında futbolu bıraktı.

        Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başladı. 1980 yılında Galatasaray'da antrenörlük yapmaya başladı. 1983 yılında Galatasaray'ın teknik direktörü oldu. Galatasaray'ı 1983-1984 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıdı. 1984 yılında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok takımda teknik direktörlük yaptı. 1990'lı yılların başında futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Yorumculuğu ile büyük beğeni toplayan Toroğlu, kısa sürede Türkiye'nin en popüler futbol yorumcularından biri oldu.

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        Toroğlu, futbol yorumculuğu ile Türk futboluna birçok katkıda bulunmuştur. Futbol yorumlarını samimi ve esprili bir şekilde yapmasıyla tanınan Toroğlu, futbolu en iyi şekilde analiz eden yorumculardan biridir. Ayrıca, futbolun sadece saha içinde değil, saha dışında da konuşulması gerektiğini savunmasıyla da bilinir.

        Toroğlu, futboldan ayrı olarak birçok alanda da aktiftir. Yazarlık, oyunculuk ve televizyon programcılığı gibi alanlarda da deneyimleri vardır. Erman Toroğlu, Türk futbolunun efsanevi isimlerinden biridir. Futbolcu, teknik direktör ve yorumcu olarak Türk futboluna birçok katkıda bulunmuştur. Samimi ve esprili yorumları ile Türk futboluna renk katan Toroğlu, futbolun en sevilen isimlerinden biridir. Toroğlu Hakkında az bilinen bilgiler ise şu şekildedir:

        • Galatasaray'da 10 sezon boyunca forma giymiştir.
        • Galatasaray'ı 1983-1984 sezonunda lig şampiyonluğuna taşımıştır.
        • 1990'lı yılların başından beri futbol yorumculuğu yapmaktadır.
        • Yorumculuğu ile büyük beğeni toplayan Toroğlu, Türkiye'nin en popüler futbol yorumcularından biridir.
        • Futboldan ayrı olarak yazarlık, oyunculuk ve televizyon programcılığı gibi alanlarda da deneyimleri vardır.

        Toroğlu sözleri:

        • "Futbol bir oyundur, ama bizim için çok şeydir."
        • "Futbolun raconu vardır."
        • "Futbol sadece saha içinde değil, saha dışında da konuşulmalıdır."
        • "Hakemler de insandır, hata yapabilirler."
        • "Futbolcular sahada ter dökerler, biz de ekranlarda ter dökeriz."

        Erman Toroğlu, Türk futboluna birçok katkıda bulunmuştur. Futbol yorumculuğu ile Türk futboluna renk katan Toroğlu, futbolun en sevilen isimlerinden biridir. Yorumları ile futbolseverleri eğlendiren ve bilgilendiren Toroğlu, Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alacaktır.

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