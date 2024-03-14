Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Erol Evgin’den Bedri Rahmi Eyüboğlu Şiiri

        Erol Evgin’den Bedri Rahmi Eyüboğlu Şiiri

        Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in, 'Sevdiklerim 2' albümünün 10'uncu video klibi albümdeki yeni şarkılardan biri olan 'Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir' isimli şarkıya çekildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erol Evgin'den Bedri Rahmi Eyüboğlu Şiiri
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        "YAŞADIM YILDIZLAR ŞAHİDİMDİR"

        Erol Evgin'in, Bedri Rahmi Eyüboğlu şiirine yaptığı bir beste olan 'Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir' isimli şarkının Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klibi sanatçının, YouTube kanalı üzerinden müzikseverlerle buluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erol Evgin
        #bedri rahmi eyüboğlu
        #Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi