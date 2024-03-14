Erol Evgin’den Bedri Rahmi Eyüboğlu Şiiri
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in, 'Sevdiklerim 2' albümünün 10'uncu video klibi albümdeki yeni şarkılardan biri olan 'Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir' isimli şarkıya çekildi.
Giriş: 14.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:28
"YAŞADIM YILDIZLAR ŞAHİDİMDİR"
Erol Evgin'in, Bedri Rahmi Eyüboğlu şiirine yaptığı bir beste olan 'Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir' isimli şarkının Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klibi sanatçının, YouTube kanalı üzerinden müzikseverlerle buluştu.
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