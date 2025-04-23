Ertuğrul Doğan: Vergi borcunun kapatılması planlanmaktadır

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor bir kulübün ötesinde; bir inanç, bir hafıza, bir vicdandır. Bu camia yalnızca kupalarla anılmaz; duruşuyla, köklü değerleriyle yaşar. Attığı her adımda insan onurunu gözetir, aldığı her kararda toplumsal sorumluluk taşır" dedi.

Bordo mavili kulübün Nisan ayı dergisine açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un, tarih boyunca tek başına sahadaki başarılarla anılan bir kulüp olmadığına vurgu yaparak, “Bu büyük camia, direnişiyle, kararlılığıyla ve kendi imkânlarıyla ayakta kalma iradesiyle Türk futbolunda özel bir yer edinmiştir. Bugün yürüttüğümüz mali yeniden yapılanma süreci, bugünün sorunlarına çözüm üretmek için değil; aynı zamanda yarının güçlü, özgür ve sürdürülebilir Trabzonspor’unu inşa etme iradesinin ürünüdür” ifadelerini kullandı.

REKLAM

"İLK ETAPTA VERGİ BORCUNUN KAPATILMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

Doğan, yakın zamanda gerçekleştirdikleri sermaye artırımının, bu sürecin en kritik eşiklerinden birisi olduğunun altını çizerek, “Buradan gelecek paranın tamamı borçların temizlenmesine yönlendirilecektir. İlk etapta, yaklaşık 1,5 milyar Türk Lirası tutarındaki vergi borcunun kapatılması planlanmaktadır. Bu adımla birlikte Trabzonspor, Türkiye’de vergi borcu bulunmayan tek kulüp statüsüne ulaşacaktır. Ayrıca kulübümüz UEFA Finansal Fair Play ilkelerine tam uyum sağlayarak, sürdürülebilir ve disiplinli bir mali yapının temellerini kalıcı şekilde atmış olacaktır” diye konuştu.

"BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELER DEVREYE ALINDI" Mali yapının güçlendirilmesi sürecinde kulübümüzün ekonomik kapasitesini artıracak büyük ölçekli projelerin de devreye alındığını belirten Doğan “Kartal Tesisleri” olarak bilinen ve kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu alanda Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzalanan protokol, Trabzonspor için hem ekonomik hem yapısal anlamda önemli bir sıçrama noktasıdır. Benzer şekilde, Akyazı’da tahsisi tamamlanan 177 bin metrekarelik arazide, yine Emlak Konut GYO A.Ş. ile ortak geliştirilecek proje için karşılıklı mutabakata varılmıştır. Her iki proje için de çalışmalar büyük bir kararlılıkla sürdürülmekte, ortaya konulan vizyon adım adım gerçeğe dönüşmektedir” ifadelerini kullandı. "BİZ BU SORUMLULUĞU LAYIKIYLA TAŞIMAYA KARARLIYIZ" Doğan, projelerinin hayata geçmesi aşamasında kendilerine destek veren Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kişi ve kurumlara da teşekkür eden Doğan, şöyle konuştu: “Bu vizyonun gerçekleşmesinde yanımızda duran tüm kişi ve kurumlara, camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’ne destekleri için minnettarız. Kartal ve Akyazı projelerinden elde edilecek gelirlerin Trabzonspor’un ekonomik bağımsızlığını kalıcı biçimde tesis edeceğine gönülden inanıyorum. Bugün attığımız adımlar, geleceği inşa etmeyi planlayan kulübümüzü uzun vadeli başarıya taşıyacak sağlam bir iradenin dışavurumudur. Bu sorumluluk, ağır olduğu kadar kutsaldır. Ve biz bu sorumluluğu layıkıyla taşımaya kararlıyız”