Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Refahiye ilçesinde Hamdi Ç. (59) yönetimindeki Dadaş firmasına ait İstanbul plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hamdi Ç. hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.