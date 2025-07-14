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        Haberler Gündem Erzurum'da ormanlık alanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandı - Güncel haberler

        Erzurum'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

        Erzurum sınırları içinde yer alan milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 22:55 Güncelleme: 14.07.2025 - 22:55
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        Ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı kent genelinde bazı kararlar alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda milli ve tabiat parkları ile mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz-30 Ekim arasında yasaklandığı bildirilen açıklamada, "Mesire alanları, tabiat ve milli parklarda 09.00-20.00 saatlerinde kontrollü giriş çıkışın serbest, belirtilen saatler dışında ateşli piknik, kamp ve çadır kurulması yasaktır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, orman içi ve bitişiğindeki alanlarda her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılmasının yasaklandığı bildirildi.

        Orman çevresindeki tesis ve sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı tüm tedbirleri almak zorunda olduğu vurgulayan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Enerji nakil hattı şirketleri, hatların bakımını yapacak ve yangın riskini önleyecektir. Belediyeler çöp alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak, iş makinelerini hazır bulunduracak ve yangın tehlikesi olan alanlarda emniyet şeridi açacaktır. Tescilli ve müstecire verilen alanlarda Yangın Müdahale Planı uygulanacak, gerekli tedbirler alınacaktır. Ormanda otlatma sadece izinle yapılacak, çobanların ateş yakması yasaktır. Aksi durumda sorumluluk çoban ve hayvan sahibine aittir. Denetimler sıklaştırılacak, dron ve KGYS ile gözetim artırılacak, vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Gerekirse kamu ve özel sektör imkanlarıyla hızlı müdahale sağlanacaktır.”

        Açıklamada, kurallara uymayanlara cezai ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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