Erzurum’da ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı Erzurum Horasan'da İran konsolosluğuna ait ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mohammad Şhirşavar yönetimindeki İran konsolosluğuna ait ticari araç, Ağrı-Erzurum karayolunda Horasan İtfaiye Amirliği kavşağında Muhammed Kahraman idaresindeki minibüsle çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile minibüsteki yolculardan Erhan Gül ve Canip Kahraman yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.