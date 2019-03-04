Erzurumspor'a FIFA şoku!

BB Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Pazar günü oynanan ve 1-1 biten Galatasaray maçını değerlendiren başkan Üneş, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Yönetim olarak maçın kazanılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Üneş, "Takım var gücüyle mücadele etti, ama olmadı. Futbol skor endeksli bir oyun, kaybettiğimiz 2 puan var. Bu dakikadan sonra rakibin ismi, takımın büyüklüğü, küçüklüğünün önemi yok. Bizim Galatasaray'ı yenmemiz lazımdı. Bundan önceki maçlarda kaybettiğimiz puanlarla kredimizi tükettiğimiz için kimsenin bir puana sevinmesi gibi durum söz konusu değil. Ama sevinilecek bir taraf var, takım gerçekten maçın başından sonuna kadar iyi mücadele etti. Aynı mücadeleyi önümüzdeki haftalara da taşıyabilirsek, taşımaya mecburuz, galibiyet serisi inşallah Alanya maçıyla başlayıp devam edecektir. Bu maçı Alanya'da oynayarak kazanacağımızı herkes gördü" diye konuştu.
"KHUBULOV, FIFA'YA GİTTİ, ANLAŞTIK"
Başkan Üneş, basın toplantısında daha sonra sözleşmeleri feshedilen futbolcularla ilgili bilgi verdi. Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Arsen Khubulov'un alacaklarını tahsil edemeyince FIFA'ya gittiğini belirten başkan Üneş, "630 bin Euro'ya anlaşılan futbolcuya biz yönetime gelmeden önce 224 bin Euro para ödenmişti. Futbolcu, kalan alacaklarını tahsil için FIFA'ya şikayette bulundu. Kongre sonrasında uzun süre pazarlık ederek toplamda 273 bin 600 Euro daha ödeyerek kendisiyle yollarımızı ayırdık. Bu parayı ödemeseydik sezon sonuna kadar olan 630 bin Euro'yu ödeyecektik. Khubulov'a toplamda 497 bin Euro para ödeyerek sözleşmesini karşılıklı feshettik" dedi.
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