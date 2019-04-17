- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul'daki Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına ilişkin düzenlenen halk oylamasında, "evet" kararı çıktı. 3 bin 651 kişinin oy kullandığı oylamada, 2 bin 446 kişi "evet", bin 205 kişi "hayır" oyu kullandı.
AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına ilişkin halk oylamasına gidildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gelen ziyaretçiler, parkın girişine konulan sandıkta, geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren oy kullanmaya başladı. Bugün itibariyle sona eren oylamaya 3 bin 651 kişi katıldı. Oylama sonucunda, 2 bin 446 kişi "evet", bin 205 kişi "hayır" oyu kullandı.
'HALKIN İSTEDİĞİNİ YAPACAĞIZ'
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yaptığı açıklamada, Esenler'deki Millet Bahçesi'nin İstanbul'un en büyük Millet Bahçeleri'nden bir tanesi olduğunu söyledi. Bahçenin yaklaşık 240 bin metre büyüklüğe sahip olduğunu, içerisinde meyve, çocuk bahçelerinin, gençlik merkezlerinin, biyolojik havuzun ve yüzyıllık ağaçların bulunduğunu ifade eden Göksu, "Millet Bahçesi sadece Esenler'e hizmet vermesinin ötesinde özellikle bu civardaki bütün ilçelere hizmet veren bir Millet Bahçesi. Bahçenin içerisinde mangallarla ilgili değişik alanlar oluşturduk. Mangallar yakıldıkça zaman zaman özellikle civar evlerden ve parkın içerisinde bulunanlardan şikayetler gelmeye başladı. 'Biz duman kokusu altında Millet Bahçesi'nde piknik yapmak istemiyoruz' diyenler oldu. Bunun üzerine 'biz kendimiz karar vermeyelim bunun nihai kullanıcıları karar versin' diyerek bir çalışmaya girdik. Geçtiğimiz hafta buraya sandıkları koyduk" dedi.
Halk oylamasında "evet" ve "hayır" seçeneklerinin olduğuna değinen Göksu, sandık sonucundan ne çıkarsa halkın istediğini yapacaklarını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.