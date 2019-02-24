Antalya'nın Korkuteli'ne bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre kocası evde olmadığı sırada Leyla U.'nun evine gelen Durmuş Tayyar, konuşmak istediğini söyledi. Durmuş Tayyar'a karşı çıkan Leyla U., evinden uzaklaşmasını istedi. Tayyar bunu reddederken, evdeki av tüfeğini alan Leyla U. arka pencereden çıkarak, kapıya doğru yöneldi.

Leyla U., tarafından av tüfeğiyle öldürülen Durmuş Tayyar.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre Leyla U., evin kapısında bekleyen Durmuş Tayyar'ın başına tüfekle bir el ateş etti. Durmuş Tayyar olduğu yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Durmuş Tayyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve 1 çocuğu olduğu belirtilen Durmuş Tayyar'ın cenazesi morga konulurken, Leyla U. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü.