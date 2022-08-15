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Eski ABD Başkanı Trump: FBI baskınında 3 pasaportumu çaldılar

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Florida eyaletinde Mar-a-Lago bölgesindeki evine düzenlediği baskınla ilgili olarak sosyal medya Twitter'den yaptığı paylaşımda, "üç pasaportumu (birinin süresi geçmişti) çaldılar. Bu ülkemizde daha önce görülmedik düzeyde muhalefete saldırıdır" ifadelerini kullandı

Eski ABD Başkanı Trump: FBI baskınında 3 pasaportumu çaldılar
Trump: Üç pasaportum çalındı
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HABERTURK.COM

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Florida eyaletinde Mar-a-Lago bölgesinde bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine düzenlediği baskının yankıları sürüyor.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİK DÜZEYDE SALDIRI"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Trump, şu ifadelere yer verdi: FBI'ın Mar-a-Lago baskınında, diğer şeylerin yanında üç pasaportumu (birinin süresi geçmişti) çaldılar. Bu ülkemizde daha önce görülmedik düzeyde muhalefete saldırıdır... Üçüncü dünya!


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