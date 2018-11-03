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Eski avukatından Trump'a ırkçılık suçlaması!

Dünyaca ünlü Vanity Fair dergisine konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, ABD kamuoyunu sarsan bir açıklamada bulundu. Cohen, Trump'ın seçilmeden sık sık ırkçı ifadeler kullandığını iddia etti

03.11.2018 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump ile eski avukatı Michael Cohen arasındaki tartışma büyüyor.

Trump'ın 51 yaşındaki eski avukatı Michael Cohen, Trump'la ilişki yaşadığını iddia eden kadınlara sessiz kalmaları için ödeme yapmakla suçlanıyordu. Cohen suçlamaları kabul ederek, savcılıkla işbirliğine gitme kararı almış, karşılıklı açıklamalara devam edilmişti.

Trump, "Eğer iyi bir avukat arayan varsa, onlara güçlü bir şekilde Michael Cohen'den hizmet almamalarını öneririm" demiş, Cohen, ABD Başkanı hakkında bildiği her şeyi itiraf edeceğini ama bunun için önce yasal giderlerinin karşılanmasını istediğini açıklamıştı. 

Bunun üzerine Cohen’in avukatı Lanny Davis, bağış sitesi üzerinden Cohen’in yasal giderlerinin karşılanması için bir "Hakikat Fonu" isimli bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplanması hedeflenen para ise 500 bin dolar olarak belirlendi.

COHEN'DEN BU KEZ DE IRKÇILIK İDDİASI

Cohen, Trump'ın seçilmeden sık sık ırkçı ifadeler kullandığını iddia etti. Cohen’e göre, ABD Başkanı Donald Trump şu ifadeleri kullandı:

"Siyah insanlar bana oy veremeyecek kadar aptal."

"Bir siyah tarafından yönetilen ve pislik çukuru olmayan bir ülke söyle. Sadece bir kent söyle!"

"Sadece siyahlar böyle yaşayabilir."

"Bir Afrika kökenli Amerikalının [Apprentice yarışmasının ilk sezonunda] kazanmasına izin veremem!"

Cohen, Trump’ın yanından daha önce ayrılması gerektiğini belirterek, pişmanlığını dile getirdi.

Beyaz Saray ya da Trump, henüz iddialara yanıt vermedi.

ABD'Lİ GAZETECİ DE ELEŞTİRDİ

ABD'li gazeteci Don Lemon, Trump'ın Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine kısıtlama politikasını eleştirdi.

CNN'de yayınlanan Come Prime Time programında ABD'nin Kentucky eyaletinde son olarak 28 Ekim'de 2 siyahinin ölümüyle sonuçlanan eylemin failinin de beyaz olduğuna dikkat çekti ve suçun daima başkalarına yıkılmasını eleştirerek “İnsanların şeytanlaştırılmasını bırakmamız lazım. Bu ülkedeki en büyük terör tehdidi beyazlardır. Çoğunluğu radikal ve sağcı... Onları uzaklaştırmalıyız” ifadelerini kullandı.

 

 

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