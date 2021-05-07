Eski Bakan Cemil Erhan toprağa verildi 0:00 / 0:00

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Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara´da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 15, 19 ve 20'nci dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Cemil Erhan'ın cenazesi vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Ağrı'ya getirildi.



Tarifeli uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Erhan'ın cenazesi kara yoluyla Patnos ilçesine götürüldü. Cenazeyi taşıyan uçağın Ağrı'ya inmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel uçakla Ahmed-i Hani Havalimanı'na geldi. Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katılmak üzere Patnos ilçesine hareket etti.





CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Veli Ağbaba ile CHP Ağrı, Muş ve Van İl Başkanları eşlik etti.



PATNOS İLÇE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cemil Erhan için Patnos Recep Tayyip Erdoğan Camii'nde cuma sonrası cenaze namazı kılındı. Ağrı İl Müftü Vekili Murat Sarı'nın kıldırdığı cenaze namazına Kılıçdaroğlu ve Erhan'ın yakınları katıldı. Yağmur sebebiyle cami içinde kılınan cenaze namazı sırasında görevliler cemaate sık sık mesafe uyarısı yaptı. Namaz sonrası Kılıçdaroğlu, Erhan'ın cenazesini cami çıkışına kadar omzunda taşıdı. Kılıçdaroğlu, cami çıkışında Erhan'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak Ağrı'ya dönmek üzere yola çıktı. Cemil Erhan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı başsağlığı açıklamasında, "Eski Devlet Bakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Partimizin kurucu üyesi ve Başdanışmanım Kerem Altun’un dayısı, 50. Hükûmet’in Devlet Bakanı ve Ağrı eski milletvekili Cemil Erhan’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de yayınladığı taziye mesajında, "Devlet Eski Bakanlarımızdan, aile büyüğümüz, medar-ı iftiharımız Cemil Erhan geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun" dedi.

— Ekrem ÇELEBİ 🇹🇷 (@ekremcelebi4) May 6, 2021

KENAN TEKDAĞ: CANDAN YAKINLIĞI ASLA UNUTAMADIĞIM BÜYÜĞÜM

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Baba dostum, kıymetli büyüğüm, asalet ve tevazuyu şahsında mükemmelen birleştirmiş değerli insan, memleketimizin kıymetli değeri Sayın Cemil Erhan'ın Hakkın rahmetine kavuşmuş olduğunu üzüntüyle öğrendim. Ankara'daki öğrenciliğimde zor zamanlarda bir akraba ve hemşehri büyüğüm olarak gösterdiği candan yakınlığı asla unutmadığım aziz büyüğüme Allah’tan rahmet değerli akraba ve hemşehrilerime başsağlığı dilerim.”

CEMİL ERHAN KİMDİR?

Cemil Erhan 1938'de Balıkesir'in Balya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Erhan, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve serbest avukatlık yaptı. 15, 19 ve 20'nci Dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Cemil Erhan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Erhan'ın cenazesinin, vasiyeti üzerine memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.