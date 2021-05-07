Eski Bakan Cemil Erhan toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

Eski Bakan Cemil Erhan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonrası 83 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, danışmanı olan Erhan'ın cenaze törenine katıldı. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ da "Ankara'daki öğrenciliğimde zor zamanlarda bir akraba ve hemşehri büyüğüm olarak gösterdiği candan yakınlığı asla unutmadığım aziz büyüğüme Allah’tan rahmet değerli akraba ve hemşehrilerime başsağlığı dilerim" dedi

Eski Bakan Cemil Erhan son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Cemil Erhan toprağa verildi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara´da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 15, 19 ve 20'nci dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Cemil Erhan'ın cenazesi vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Ağrı'ya getirildi.


Tarifeli uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Erhan'ın cenazesi kara yoluyla Patnos ilçesine götürüldü. Cenazeyi taşıyan uçağın Ağrı'ya inmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel uçakla Ahmed-i Hani Havalimanı'na geldi. Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katılmak üzere Patnos ilçesine hareket etti.


CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Veli Ağbaba ile CHP Ağrı, Muş ve Van İl Başkanları eşlik etti.


PATNOS İLÇE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cemil Erhan için Patnos Recep Tayyip Erdoğan Camii'nde cuma sonrası cenaze namazı kılındı. Ağrı İl Müftü Vekili Murat Sarı'nın kıldırdığı cenaze namazına Kılıçdaroğlu ve Erhan'ın yakınları katıldı. Yağmur sebebiyle cami içinde kılınan cenaze namazı sırasında görevliler cemaate sık sık mesafe uyarısı yaptı. Namaz sonrası Kılıçdaroğlu, Erhan'ın cenazesini cami çıkışına kadar omzunda taşıdı. Kılıçdaroğlu, cami çıkışında Erhan'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak Ağrı'ya dönmek üzere yola çıktı. Cemil Erhan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı başsağlığı açıklamasında, "Eski Devlet Bakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Partimizin kurucu üyesi ve Başdanışmanım Kerem Altun’un dayısı, 50. Hükûmet’in Devlet Bakanı ve Ağrı eski milletvekili Cemil Erhan’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de yayınladığı taziye mesajında, "Devlet Eski Bakanlarımızdan, aile büyüğümüz, medar-ı iftiharımız Cemil Erhan geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun" dedi.

KENAN TEKDAĞ: CANDAN YAKINLIĞI ASLA UNUTAMADIĞIM BÜYÜĞÜM

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Baba dostum, kıymetli büyüğüm, asalet ve tevazuyu şahsında mükemmelen birleştirmiş değerli insan, memleketimizin kıymetli değeri Sayın Cemil Erhan'ın Hakkın rahmetine kavuşmuş olduğunu üzüntüyle öğrendim. Ankara'daki öğrenciliğimde zor zamanlarda bir akraba ve hemşehri büyüğüm olarak gösterdiği candan yakınlığı asla unutmadığım aziz büyüğüme Allah’tan rahmet değerli akraba ve hemşehrilerime başsağlığı dilerim.”

CEMİL ERHAN KİMDİR?

Cemil Erhan 1938'de Balıkesir'in Balya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Erhan, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve serbest avukatlık yaptı. 15, 19 ve 20'nci Dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Cemil Erhan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Erhan'ın cenazesinin, vasiyeti üzerine memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: AK Partili Hamza Dağ: Maksat hasıl oldu - Haberler
GÜNDEMAK Partili Hamza Dağ: Maksat hasıl oldu
Anneler Günü ne zaman 2021? Anneler Günü hangi gün, hangi tarihte? Anneler Günü şiirleri
GÜNDEMAnneler Günü ne zaman, hangi gün?
İBB: Bakırköy'de halk ekmek büfesi kundaklandı - Haberler
GÜNDEMİBB: Bakırköy'de halk ekmek büfesi kundaklandı
Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma bir hafta daha uzuyor mu, ne zaman bitecek?
GÜNDEMTam kapanma uzatılacak mı?
SAHTE POLİS DEHŞETİ! Son dakika: Ugandalıları Ugandalı soydu! - Haberler
GÜNDEMUgandalıları Ugandalı soydu!
Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona kurbanı
GÜNDEMBaba ile oğlu bir hafta ara ile korona kurbanı
Kadir Gecesi ibadetleri neler? Diyanet 2021: Kadir Gecesi'nde okunacak dualar, yapılacak ibadetler
GÜNDEMKadir Gecesi ibadetleri neler?
Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi? 2021 Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü - Diyanet
GÜNDEMKadir Gecesi ne zaman?
SON DAKİKA: Foseptikteki vahşette önemli gelişme: Eşi gözaltına alındı! - Haberler
GÜNDEMFoseptikteki vahşette önemli gelişme!
VAHŞET! SON DAKİKA: Kızları uyurken eşini defalarca bıçakladı - Haberler
GÜNDEMİki kızı uyuyordu! Sonrası vahşet!