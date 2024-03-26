Eski Brezilya lideri Bolsonaro, darbe soruşturmasının ardından Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Darbe soruşturması sebebiyle pasaportunu polise teslim eden Bolsonaro'nun, iki gün boyunca Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklandığı" ileri sürüldü
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, kendine yakın kişiler gözaltına alınınca iki gün boyunca Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklandığı" ortaya çıktı.
Konuyla ilgili açıklama isteyen Brezilya Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Macaristan Büyükelçisi Miklos Halmai'yi çağırdı.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times'ın (NYT) dün geçtiği haberde, olayın video görüntüsü yayımlandı.
NYT'nin paylaştığı görüntülere göre Bolsonaro, 12 Şubat'ta yerel saatle 21.34'te, Brezilya'nın başkentindeki Macaristan Büyükelçiliği'ne siyah renkli bir arabayla geldi. Burada iki gün kalan Eski Brezilya Devlet Başkanı, 14 Şubat'ta öğleden sonra binadan çıktı.
"İNKAR ETMEYECEĞİM"
Bolsonaro, haber hakkında Brezilya basınına yaptığı açıklamada Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la samimiyetine işaret etti. Bolsonaro, "Büyükelçilikte olduğumu inkar etmeyeceğim... Bazı devlet başkanlarından oluşan yakın bir arkadaş çevrem var. Endişeliler" dedi.
Bolsonaro'nun avukatı Fabio Wajngarten ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada müvekkilinin, "dost bir ülkenin yetkilileriyle teması sürdürmek" ve "iki ülkenin siyasetine dair yeni gelişmeleri öğrenmek" için büyükelçiliği ziyaret ettiğini savundu.
Öte yandan Brezilya polisi haberin yayımlanmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Bolsonaro ve Orban, arlarındaki iyi ilişkiye biliniyor. Eski Brezilya lideri, 2022'de Macaristan'a gerçekleştirdiği ziyarette Orban'dan "kardeşim" diye bahsetmişti.
Birleşik Krallık merkezli The Guardian, Bolsonaro'nun önceki açıklamalarında, Bolivya'nın eski geçici devlet başkanı Jeanine Áñez'le aynı akıbeti paylaşmaktan korktuğunu söylediğini hatırlattı. Áñez iki sene önce görülen duruşmada, "görev ihlali" ve "anayasaya aykırı karar alma" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Bolsonaro'nun kaybetmesinin ardından destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmıştı. Ardından destekçiler, ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri, Lula da Silva'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.
Federal Polis, 8 Şubat'ta Lula da Silva hükümetine "darbe" iddiasıyla Bolsonaro'nun ekibine operasyon düzenlemiş, aralarında eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi gözaltına almıştı.
Bolsonaro da soruşturma kapsamında pasaportunu polise teslim etmişti.
Macaristan Başbakanı Orban 8 Şubat gecesi, X'te, Bolsonaro'yla el sıkıştığı fotoğrafı "Dürüst bir vatansever. Mücadeleye devam et Sayın Başkan" yazmıştı.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.