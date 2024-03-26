Eski Brezilya lideri Bolsonaro, darbe soruşturmasının ardından Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, kendine yakın kişiler gözaltına alınınca iki gün boyunca Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklandığı" ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama isteyen Brezilya Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Macaristan Büyükelçisi Miklos Halmai'yi çağırdı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times'ın (NYT) dün geçtiği haberde, olayın video görüntüsü yayımlandı.

NYT'nin paylaştığı görüntülere göre Bolsonaro, 12 Şubat'ta yerel saatle 21.34'te, Brezilya'nın başkentindeki Macaristan Büyükelçiliği'ne siyah renkli bir arabayla geldi. Burada iki gün kalan Eski Brezilya Devlet Başkanı, 14 Şubat'ta öğleden sonra binadan çıktı.

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"İNKAR ETMEYECEĞİM"

Bolsonaro, haber hakkında Brezilya basınına yaptığı açıklamada Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la samimiyetine işaret etti. Bolsonaro, "Büyükelçilikte olduğumu inkar etmeyeceğim... Bazı devlet başkanlarından oluşan yakın bir arkadaş çevrem var. Endişeliler" dedi.

Bolsonaro'nun avukatı Fabio Wajngarten ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada müvekkilinin, "dost bir ülkenin yetkilileriyle teması sürdürmek" ve "iki ülkenin siyasetine dair yeni gelişmeleri öğrenmek" için büyükelçiliği ziyaret ettiğini savundu.

Öte yandan Brezilya polisi haberin yayımlanmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bolsonaro ve Orban, arlarındaki iyi ilişkiye biliniyor. Eski Brezilya lideri, 2022'de Macaristan'a gerçekleştirdiği ziyarette Orban'dan "kardeşim" diye bahsetmişti.