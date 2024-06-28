Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'den Habertürk'e açıklamalar

        Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'den Habertürk'e açıklamalar

        Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 20:53 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görmez'den Habertürk'e açıklamalar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...

        Title

        Görmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

        Bizim insana, evrene, kainata bakışımız çok sağlam temellere oturduğu için İslamiyet'in konuşulması, tartışılmasına baktığımızda bizde tereddüt meydana getirmesini doğru bulmam. Bu dinin sahibi Allah'tır. Bazen herkes dinin sahibi gibi hareket eder. Önemli olan anlamlı tartışmalar yürütülmesi. Anlamsız, faydasız tartışmalar başka bir şeye yol açıyor; maneviyat güvenliği sorunu. Maneviyattan kastım sadece dini hayat değil. Bizim adalet anlayışımız, muhabbet, sevgi, merhametimiz. Bu maneviyatı zaman zaman tehlikeye düşüren, tehdit eden yanlış tartışmalar oluyor.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mehmet görmez
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orta menzilli füze üretme sinyali
        Orta menzilli füze üretme sinyali
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Dzeko için flaş iddia!
        Dzeko için flaş iddia!
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        İran'da oy verme işlemi sürüyor
        İran'da oy verme işlemi sürüyor
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"