Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'den Habertürk'e açıklamalar

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...

Görmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bizim insana, evrene, kainata bakışımız çok sağlam temellere oturduğu için İslamiyet'in konuşulması, tartışılmasına baktığımızda bizde tereddüt meydana getirmesini doğru bulmam. Bu dinin sahibi Allah'tır. Bazen herkes dinin sahibi gibi hareket eder. Önemli olan anlamlı tartışmalar yürütülmesi. Anlamsız, faydasız tartışmalar başka bir şeye yol açıyor; maneviyat güvenliği sorunu. Maneviyattan kastım sadece dini hayat değil. Bizim adalet anlayışımız, muhabbet, sevgi, merhametimiz. Bu maneviyatı zaman zaman tehlikeye düşüren, tehdit eden yanlış tartışmalar oluyor.