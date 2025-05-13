Eski eşinin üzerine otomobil sürdü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Gencecik bir kadın daha neredeyse eski kocasının kurbanı olacaktı. Vicdansız adam otomobille eski karısının önünü kesti. Sonra da çarpıp onu öldürmeye teşebbüs etti. Kan donduran anlar anbean kaydedildi.
Giriş: 13.05.2025 - 20:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:42
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Gencecik bir kadın daha neredeyse eski kocasının kurbanı olacaktı.
Vicdansız adam otomobille eski karısının önünü kesti.
Sonra da çarpıp onu öldürmeye teşebbüs etti.
Kan donduran anlar anbean kaydedildi.
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