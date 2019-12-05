Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen davada İbrahim Okur, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yaptı. Suçlamaları reddeden Okur, tahliyesi ile beraatine karar verilmesini istedi. Okur’un avukatları da müvekkilelerinin örgütün yöneticisi veya üyesi olmadığını belirterek, beraat kararı verilmesini talep edildi.

Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu'nun verilen aranın ardından kararı açıkladı. Okur’a “FETÖ yöneticisi olmak” suçundan önce 12 yıl hapis cezası verildi. Ardından bu ceza Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yarı oranında artırım yapılarak, 18 yıla çıkarıldı. Daire etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak, bu cezayı 12 yıla indirdi. İyi hal inidirimi de uygulayan Daire Okur’a neticeten 10 yıl hapis cezası verdi. Okur’un tutukluluk halinin devamına da karar verildi. Yargıda kritik görevler üstlenen Okur, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti.