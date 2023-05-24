Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, akciğer kanserinden hayatını kaybetti. Vefat haberini Saçan'ın sosyal medya hesabından ailesi duyurdu.
— Av. Dr. Adil Serdar SAÇAN (@AdilSerdars) May 24, 2023
VASİYETİNİ AİLESİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
— Av. Dr. Adil Serdar SAÇAN (@AdilSerdars) May 24, 2023
Saçan'ın cenazesinin 25 Mayıs Perşembe ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
İşkence iddialarının ardından meslekten ihraç edilen Saçan, 23 Eylül 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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