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Haberler Gündem Eski İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti! Adil Serdar Saçan kimdir, kaç yaşındaydı ve ölüm nedeni ne?
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Eski İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, 60 yaşında hayatını kaybetti

Eski İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti! Adil Serdar Saçan kimdir, kaç yaşındaydı ve ölüm nedeni ne?
HABERTURK.COM

Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, akciğer kanserinden hayatını kaybetti. Vefat haberini Saçan'ın sosyal medya hesabından ailesi duyurdu.

VASİYETİNİ AİLESİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Saçan'ın cenazesinin 25 Mayıs Perşembe ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

İşkence iddialarının ardından meslekten ihraç edilen Saçan, 23 Eylül 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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