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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti - İş-Yaşam Haberleri

        Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti yaşamını yitirdi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başkanlarından Süreyya Serdengeçti, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 21:54 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:53
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        Eski MB Başkanı hayatını kaybetti
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        Eski Merkez Bankası başkanlarından Süreyya Serdengeçti 73 yaşında hayıtını kaybetti

        1979 yılında ODTÜ Ekonomi bölümünden mezun olmasının ardından Merkez Bankası’nda görev yapmaya başlayan ve bankanın her kademesinde çalışan Serdengeçti, 2001’de atandığı başkanlık görevini 2006 yılına kadar sürdürmüştü.

        MERKEZ BANKASI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "2001-2006 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Süreyya Serdengeçti’nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

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        #süreyya serdengeçti
        #haberler
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