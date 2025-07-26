Eski Merkez Bankası başkanlarından Süreyya Serdengeçti 73 yaşında hayıtını kaybetti

1979 yılında ODTÜ Ekonomi bölümünden mezun olmasının ardından Merkez Bankası’nda görev yapmaya başlayan ve bankanın her kademesinde çalışan Serdengeçti, 2001’de atandığı başkanlık görevini 2006 yılına kadar sürdürmüştü.

MERKEZ BANKASI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "2001-2006 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Süreyya Serdengeçti’nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.