Eskişehir'de mühürlü dernek binalarında kumar oynayan 63 kişiye 282 bin 618 lira ceza

Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, İstiklal ve Hoşnudiye Mahallelerindeki daha önce "kumar" oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki dernek lokaline baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 63 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten" 282 bin 618 lira ceza verildi.

Dernek sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldığı öğrenildi.