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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!

        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, mezarlık ziyaretinde otların yakılması nedeniyle tartıştığı iki kardeşe ateş açan ve birini öldüren 46 yaşındaki Uzman Çavuş K.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 07:59 Güncelleme: 11.04.2024 - 08:25
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        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
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        Afyonkarahisar'da kan donduran olay, Sandıklı ilçesindeki Yayman köyünde yaşandı. Uzman Çavuş K.K. (46) mezarlık ziyaretinde otların yakılması konusunda H.H.K. (36) ve kardeşi B.K, (30) ile tartışmaya başladı.

        İKİ KARDEŞE ATEŞ AÇTI

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine K.K, tabancayla iki kardeşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden H.H.K, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.K, olayın ardından ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #afyonkarahisar
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