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        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor

        Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde yarı final kapısını aralamak için sahaya çıkıyor. Olympiakos ile Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç TSİ 19.45'te başlayacak. Hedef kazanıp 18 Nisan'daki rövanşa rahat çıkmak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:05
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        Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak. İsviçreli Sandro Scharer'in yöneteceği mücadele TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadele Exxen'den yayınlanacak.

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        Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maçta, kafileye alınmayan Djiku, Mert Hakan ve King yok. Yunan ekibinde Daniel Podence, sarı kart cezalısı. Son 2 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Francisco Ortega ile son olarak 3 Mart'ta oynanan Volos maçında forma giyen Alexandropoulos sakatlıklarını atlattı, görev verilmesi halinde forma giyecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Yunanistan'dan galibiyetle dönüp hem taraftarına bayram hediyesi vermek hem de 18 Nisan'daki rövanşa rahat çıkmak istiyor.

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        Union SG ile Belçika'da oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu tribün olayları nedeniyle UEFA, Fenerbahçe'ye 1'i ertelemeli 3 maç ceza vermişti. Bu sebepten Fenerbahçeli taraftarlar bugün, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yer alamayacak. Olympiakos, 33 bin 334 kişilik stattaki karşılaşmanın kapalı gişe olacağını duyurdu.

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        Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 9. karşılaşmasına çıkacak. Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Livakovic

        6

        Osayi

        7

        Çağlar Söyüncü

        8

        Oosterwolde

        9

        Ferdi Kadıoğlu

        10

        İsmail Yüksek

        11

        İrfan Can Kahveci

        12

        Fred (Krunic)

        13

        Szymanski

        14

        Tadic

        15

        Dzeko

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