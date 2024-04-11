Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde yarı final kapısını aralamak için sahaya çıkıyor. Olympiakos ile Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç TSİ 19.45'te başlayacak. Hedef kazanıp 18 Nisan'daki rövanşa rahat çıkmak
Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak. İsviçreli Sandro Scharer'in yöneteceği mücadele TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadele Exxen'den yayınlanacak.
Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maçta, kafileye alınmayan Djiku, Mert Hakan ve King yok. Yunan ekibinde Daniel Podence, sarı kart cezalısı. Son 2 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Francisco Ortega ile son olarak 3 Mart'ta oynanan Volos maçında forma giyen Alexandropoulos sakatlıklarını atlattı, görev verilmesi halinde forma giyecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Yunanistan'dan galibiyetle dönüp hem taraftarına bayram hediyesi vermek hem de 18 Nisan'daki rövanşa rahat çıkmak istiyor.
Union SG ile Belçika'da oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu tribün olayları nedeniyle UEFA, Fenerbahçe'ye 1'i ertelemeli 3 maç ceza vermişti. Bu sebepten Fenerbahçeli taraftarlar bugün, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yer alamayacak. Olympiakos, 33 bin 334 kişilik stattaki karşılaşmanın kapalı gişe olacağını duyurdu.
Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 9. karşılaşmasına çıkacak. Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
MUHTEMEL 11'LER
Livakovic
Osayi
Çağlar Söyüncü
Oosterwolde
Ferdi Kadıoğlu
İsmail Yüksek
İrfan Can Kahveci
Fred (Krunic)