5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!

7 katlı binadan başına beton parçası düştü; ağır yaralandı!
Hakkari'de kaldırımda yürüyen Muhammet Kahraman adlı kişinin başına bir binanın 5'inci kat balkonundan kopan beton parçası düştü. Başından darbe alan Kahraman ağır yaralandı
Hakkari'de, kaldırımda yürürken 7 katlı binadan kopan beton parçası başına düşen eczacılık mezunu Muhammet Kahraman (31), ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çarşı merkezindeki 7 katlı binanın 5'inci katının balkonundan beton parçası düştü.
BAŞINA İSABET ETTİ
Düşen parçalar, kaldırımda yürüyen Muhammet Kahraman'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Kahraman, çevredekilerin yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis olayın yaşandığı bölgede güvenlik tedbiri alırken, Kahraman'ın yakınları hastaneye geldi.
Azerbaycan'da, eczacılık fakültesinden yeni mezun olduğu öğrenilen Kahraman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.