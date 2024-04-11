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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayram namazında ruhunu teslim etti - Bursa son dakika haberleri

        Bayram namazında ruhunu teslim etti!

        Bursa'da, dün sabah bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Ehliman Bayram, bir anda olduğu yere yığıldı. Bayram'a önce cami cemaati, sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ancak yaşlı adam kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 08:52 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:21
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        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Hüdai Camii'ne, dün sabah bayram namazı kılmak için giden Ehliman Bayram (70), hutbe sırasında fenalaştı.

        SAĞLIK EKİBİ KALP MASAJI YAPTI

        DHA'da yer alan habere göre oturduğu yerde yığılıp kalan Bayram'a, ilk müdahaleyi cami cemaati yaptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ehliman Bayram'a kalp masajı yaptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Duran kalbi çalıştırılan Bayram, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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        #Bursa
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