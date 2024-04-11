Bayram namazında ruhunu teslim etti! Bursa'da, dün sabah bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Ehliman Bayram, bir anda olduğu yere yığıldı. Bayram'a önce cami cemaati, sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ancak yaşlı adam kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.04.2024 - 08:52 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:21 facebook

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