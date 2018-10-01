Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamı 108. son bölümü ile ekranlara geldi. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yine bu bölümde de heyecan doruktaydı. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN 109. YENİ BÖLÜMÜNÜN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 'un Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'ın 109. yeni bölüm fragmanı...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNİN 109. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Mossad'ın radarına girdiniz!"

Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar. Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar. İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır.

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