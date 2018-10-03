Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş, İlyası tuzağa mı düşürüyor? Mossad'ın etkili adamlarından Muzi ile ortak oldukları anlaşılan Ateş, İlyas Özgür ve Cemre'yi yemeğe götürür. İzleyicilerde merak uyandıran bu sahnenin ardından izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Ozan Akbaba, Kenan Çoban gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin dün yayınlanan bölümün ardından yeni fragman yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir.

Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar. Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar.

İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır.

Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır.

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