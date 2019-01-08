Etiyopyalı bir bebeği evlat edinen oyuncu Esra Akkaya, 2. Sayfa programına samimi açıklamalarda bulundu. Ailesi, oğlu Can ve hakkında bütün merak edilenleri anlatan Akkaya, "Can'ı ilk gördüğümde ‘oğlum’ diye bağırdım. Onunla birlikte dünyam değişti" dedi.
İşte Esra Akkaya'nın açıklamalarının satır başları:
"SENİ OYUNCULUĞU BIRAKMAZSIN, OYUNCULUK SENİ BIRAKIR"
- Geç anne olunca her şeyi bıraktım. O kadar çok istemiştim ki çocuğum olsun onunla vakit geçireyim diye… Ama oyunculuğu bırakmadım. Zaten bırakmazsın, oyunculuk seni bırakır.
"BİZ BİRBİRİMİZİ BULDUK"
- Can ile birlikte dünyam değişti. Kalbim "Afrika" dedi. Ben oraya evlat edinmeye değil buluşmaya gittim. Can'ı ilk gördüğümde "oğlum" diye bağırdım. Can bütün hikayesini biliyor, her şeyin farkında. Ona "Biz birbirimiz bulduk" diyorum…
- Ben 13 yaşımdan beri "çocuğumu kendim doğurmayacağım, biz onunla buluşacağız" diyordum. Bunu hep hissediyordum.
"ULICAL BİR İSİM OLSUN İSTEDİK"
- Oğlumun adı Can Alex… İki nedeni var isminin Can Alex olmasının. Ulusal bir ismi olsun dedik. Babası Fenerbahçeli biz de Can Alex olsun’ istedik.
Esra Akkaya, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, “Tüm yaşadıklarımız bizi Can’a getirmek için yaşamamız gereken öğreti ve deneyimlerdi” demişti...
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