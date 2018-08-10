Esra Akkaya oğlu Can Alex ve sevgilisi Yuri Radomisli ile Gümbet'te tatil yapıyor

Esra Akkaya, önceki gün oğlu Can Alex ve sevgilisi Yuri Radomisli ile Gümbet'te bir beach'te görüntülendi. Güzel oyunu, yaklaşık 1 saat kadar denizde yüzerken, sevgilisi Yuri Radomisli ise oğulları Can Alex ile karada oyun oynadı