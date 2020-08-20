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Sunucu Esra Erol, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Oğlu Ömer ile alışverişe gelen Erol, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Esra Erol, bir muhabirin "Kadına şiddetin artması ve son dönemde sanat camiasında da örneklerinin görülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. 38 yaşındaki Erol, konuyla ilgili şunları söyledi:

Hiçbir kadın ne fiziksel, ne de psikolojik şiddeti hak etmiyor. Ben her başına şiddet olayı gelen kadının yerine kendimi koyuyorum. 'Aynı şeyi ben yaşamış olsaydım ne hissederdim?' diye düşünüyorum. Aslında sadece kadın değil, insana karşı, hayvana karşı şiddetten de bahsetmek lazım. İnsanların öfke duygularını kontrol edemiyor olmasının altında yatan sebepler bu ama özellikle kadın gibi bir varlığa bu şekildeki bir yaklaşım hiçbir şekilde doğru değil.