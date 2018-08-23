Esra Eron, Gel Konuşalım programında sunuculuk yapmaya başladı. Ekibe sonradan dahil olan Esra Eron, programda Hakan Ural'a eşlik ediyor. Daha önce Kiralık Aşk dizisinde de rol alan Esra Eron kimdir? Esra Eron kaç yaşında ve nereli? İşte sunucu Esra Eron hakkında tüm detaylar...

ESRA ERON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Esra Eron, 1980 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. Sunucu, manken ve oyuncu olan Eron, 2002 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik yarışmasında üçüncülük elde etti. Aynı sene Miss Europe yarışmasında da üçüncü olan Eron, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık ile 2008 yılında nikah masasına oturdu. 2010 yılında Alya isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Esra Eron, 5 yıllık eşi Murat Aşık'tan 2013 yılında boşandı. Kiralık Aşk (Feryal Tümen), Hırsız Var! (Begüm) ve Çatıdaki Kız gibi ekran projelerinde yer alan Esra Eron, İngilizce ve Fransızca biliyor. Magazin programlarının sunuculuğunu yapan Esra Eron, 2018 yılında gündüz kuşağı programı Gel Konuşalım ekibine dahil oldu.

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