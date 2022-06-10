Esra İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Esra isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ESRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Esra ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Esra adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Esra isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

ESRA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Esra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Kâinat. İçinde küçük kor parçaları bulunan kül. En çabuk, pek çabuk. Esir, tutsak.

ESRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Esra ismi Kur'an-ı Kerim'de (Enam 62. ayet, Yunus 21. ayet) geçmektedir; ancak Esra ismini koymak caizdir.

ESRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Esra ismini kullanan 245.566 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Esra ismini kullanan 50.642 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Esra ismini kullanan 17.344 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Esra ismini kullanan 9.942 kişi bulunmaktadır.

ESRA ADININ ÖZELLİKLERİ

Esralar özgürlükçüdür. Onları bir yere ya da bir kişiye bağlamak oldukça zordur. Bulundukları ortamdan ne kadar memnunda olsalar, her daim yeni ortamlar keşfetme isteği taşırlar. Bu yüzden onları uzun süre aynı şeyi yaparken görmek çok mümkün değildir. İş hayatlarında da bu özellikleri ön plana çıkar. Kendilerini baskı altında hissetmek istemezler. Bu nedenle daha çok kendi işlerinin patronu olmak isterler. Ancak bu şansları yoksa, sıklıkla iş değiştirebilirler. Onlara yapılan en ufak müdahale işi bırakmalarına dahi neden olabilir.