Estetik ameliyat oldunuz ve sonuçtan memnun kalmadınız.

Yargıtay, sağlık için yapılan operasyonlarla, estetik amaçlı yapılan operasyonları birbirinden ayırıyor. Yargıtay, yaptırdığı estetik ameliyatı başarılı geçemeyenlere ve sonuçtan memnun kalmayanlara tazminat verilmesinin önünü açtı.

Aralarında Deniz Akaya, Ebru Şallı ve Petek Dinçöz’ün de olduğu çok sayıda ünlüye yaptığı estetik ameliyatlarla tanınan Prof. Dr. Onur Erol aleyhine açılan bir davada emsal karar çıktı.

Yargıtay, estetik ameliyatlarla amacın tedavi olmadığını ve bu nedenle taraflar arasında hizmet değil “eser” sözleşmesi ilişkisi olduğuna karar verdi.

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararı bozan Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, ünlü estetik doktor Prof. Dr. Onur Erol aleyhine tazminata hükmedilmesine karar verdi.

Burun estetiği yaptırmak için Prof. Dr. Onur Erol’un muayenehanesine giden S.K. yapılan muayene sonrası ameliyat yapıldı.

İlerleyen yıllarda S.K. burnunun üst kısmında çıkıntılar oluştuğunu, çökmelerin meydana geldiğini belirterek yeniden estetik uzmanı Erol’a ameliyat oldu. Yapılan ikinci ameliyattan da istediği sonucu alamayan S.K: üçüncü kez yeniden ameliyat oldu. Üçüncü ameliyat sonrası da sorunun giderilemediğini, bozuk ve şekilsiz bir burnu olduğunu iddia eden S.K. 2010 ve 2011 yıllarında iki operasyon daha geçirdi. Yapılan son operasyonlardan sonra sol tarafından hiç nefes alamayacak duruma geldiğini belirten S.K. durumu Prof. Dr. Onur Erol’a bildirdiğinde asabi cevaplar aldığını ve kendisiyle ilgilenilmediğini belirterek 20 bin lira maddi ve 50 bin lira da manevi olmak üzere 70 bin liralık tazminat davası açtı.

Prof. Dr. Onur Erol, açılan davada, hastaya uyguladığı operasyonlar sonucu meydana gelen “muhteşem değişikliğe” rağmen davanın açılmış olmasına üzüldüğünü belirtti. Ünlü cerrah, kendisine dava açan S.K. ya estetik burun operasyonu, alın germe, yağ doku enjeksiyonu gibi çeşitli ameliyatlar yaptığını, S.K.'nın inanılmaz güzelleştiğini, 10 sene sonra ufak tefek rötuşlar yaptığını ve bu rötuşlardan ücret almadığını belirtti.

Erol, S.K. ya son muayeneye geldiğinde silikon nostril kullanmasının önerildiğini ancak hastanın bunu kullanmadığını ve bunun yerine dava açtığını da iddia etti.

Mahkeme, ünlü cerrahın savunmasının ardından davanın reddine karar verdi. S.K.'nın açtığı davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

“ESTETİK MÜDAHALELERDE SONUÇ GARANTİ EDİLMEMEKTEDİR”

Yargıtay, “Estetik müdahale, sonucu garanti edilen bir sözleşmedir” dedi. Estetik operasyon geçirmek isteyen hastaların, yapılacak işlemlerden sonra beklediği sonucu alması gerektiğini vurgulayan Yargıtay kararında şöyle denildi:

“Davacının estetik açıdan beklentisinin karşılanmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle davalı doktor ve hastane davalıya yapılan işlemde kusurlu olup beklenen sonuç karşılanmamıştır. Adli Tıp raporunun bazı sonuçların komplikasyon olduğundan bahsedilse dahi, komplikasyon yönteminin de doğru yapılması zorunludur. Davacıya estetik yönden garanti verilmiş ve ancak tam olarak yerine getirilmemiştir. Davalılar illiyet bağını kesen bir savunmada bulunmadıkları gibi, davacının kusurunu da kanıtlayamamıştır. Bu nedenlerle mahkemece yapılacak iş, davalının sorumlu olduğu kabul edilerek davacının maddi tazminatla ilgili istek kalemleri açıklattırılıp, deliller toplanıp maddi ve manevi tazminat yönünden araştırma ve inceleme yapıp karar vermekten ibaret olmalıdır."

Bu karar sonrası, yaptırdığı estetik ameliyatlardan memnun kalmayanların maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı olacak.