Ette zam tartışması!

Et ve süt sektöründe fiyat tartışmaları büyüyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik "et baronları" olarak nitelendirdiği bir kesimin bayram sonrası fiyatlara zam yapacağını iddia etti ancak zammı gerektirecek bir neden olmadığını belirtti.

Bazı üreticiler ise büyük başta süt fiyatının yem maliyetini karşılamadığını, anaç hayvanların kesimden kurtulamadığını ve besiciye verilen yetersiz olduğunu belirtiyor.

Geçen hafta yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Et ve Süt Kurumu, kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira ödeme yapılacağı açıklanmıştı.

Üreticiler devletin maliyetleri 270 kg karkas danada 83 TL olarak hesapladığını ancak serbest piyasada aynı karkas dananın 86 TL'yi kestirebilmesi nedeniyle Et ve Süt Kurumu'nun tercih edilmediğini ifade ediyor.

Sektör temsilcileri alacakları teşviğin sonradan ödeneceğini ve parayı bekleyeceklerini vurgularken, piyasada yapılan kesimde ücretlerini hemen aldıklarını yem başta olmak üzere diğer maliyetleri karşıladıklarını söylüyor.

Turizm sezonunun açılması ve yem maliyetlerinin artması durumunda karkas danada gelecek 2-3 ayda en az yüzde 20-25'lik zamlar görülebileceği ifade ediliyor.

"KIYMA 100 TL'Yİ GEÇMEMELİ AMA GÜÇLÜ BİR LOBİ VAR"

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, eskiden yılda bir zam yapıldığını, bunun önce 6 ayda bire sonra ayda bire kadar gerilediğini hatta son dönemde marketlerde haftalık ve günübirlik etiket değişimleri olduğunu iddia ederek "Burada güçlü bir lobi var. Kar marjlarının biraz vicdanlı, ahlaklı olması lazım. 280 bin bize kayıtlı işletme var. Biz sahayı biliyoruz. Kıymanın fiyatı 100 TL'yi, kuşbaşı 110 TL'yi, pirzola 130 TL'yi geçmemelidir."şeklinde konuştu.

Çelik, "Sahada farklı alınıyor ama mağazaya geldiği zaman fiyat etiketleri aynı. Hepsi sanki birbirine söz vermiş, lobi oluşmuş. Bunun belgesi budur. Bunun ispati budur. Bu bizi üzüyor." ifadelerini kullandı

"KIYMADA 110 TL CİVARINDA KEMİKSİZ MALİYET VAR"

Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise satış noktalarının et fiyatlarını organize etmediğini ve karkas et üzerindeki maliyete dikkat çekerek, "Türkiye'de karkas fiyatı var ve bunun üzerinde bir maliyet yükü var. Bu maliyet yükü karşılığında Nihat Bey'in söylediği fiyatlara satış mümkün değil." dedi.

Yalçındağ, "Büyük şehirlerde gövde et olarak alıp satıyoruz, bunun bize maliyeti bahsedilenin çok üzerinde. Pirzola 130 TL deniyor. Yapılmamış haliyle buyursun gelsin biz kendisine o fiyattan verelim. Yapıldıktan sonra yüzde 40 kemik firesi çıkıyor. Bunu yapıldıktan sonra tam kilogram olarak tarttığımızda daha yüksek paralara satmak zorundayız. Kıyma, kuşbaşı 110-120 tl civarında kemiksiz et maliyetimiz var. Bir takım etler pahalıya satılıyor, doğrudur ancak bu etlerin karkas üzerinde payı sadece yüzde 7.5. Vatandaşın en çok talep ettiği et kıyma ve kuşbaşı.Biz bunu en düşük ölçüde tutmaya azami gayret gösteriyoruz. Bizim hedef gösterilmemizin manası yok." ifadelerini kullandı.

"ET VE SÜT KURUMU GÖREV ZARARI YAZIYOR"

Yalçındağ firenin yanı sıra etin satıldığı iş yerinin kira, elektrik ve personel giderlerine de dikkat çekerek kamu kurumlarıyla maliyetlerin muhasebesini yaptıklarını ve fiyatların maliyet çerçevesinde olduğunu söyledi ve esnafın suçlamaları hak etmediğini belirtti.

Yalçındağ, "İşimizden geçinmek istiyoruz, bizim mal aldığımız insanlar da işlerinden geçinsinler. Bizim tek arzumuz bu. Haksız yere suçlanmaya karşıyız." şeklinde konuşurken "Biz zarar ettiğimizde bunu karşılayacak merci yok. Et ve Süt Kurumu daha ucuza satıyor ama görev zararı olarak Hazinece bu karşılanıyor. Yıllık 1 milyar TL civarında bir zararları söz konusu." değerlendirmesinde bulundu

Sektör temsilcileri ithalatın çözüm olmadığına dikkat çekerek, kredi miktarlarının revize edilmesini ve devletin çiftçinin yanında durarak hayvanı kestirmeden yeme erişimini kolaylaştırmasını gerekliliğine dikkat çekiyor.