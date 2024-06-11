EURO 2024 C Grubu: Slovenya'yı tanıyalım!

Organizasyona ikinci defa katılacak Slovenya, C Grubu’nda İngiltere'nin yanı sıra Sırbistan ve Danimarka ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde Danimarka ile aynı gruptan çıkmayı başaran Slovenya, zorlu rakipleri arasında sürpriz kovalayacak.

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

EURO 2024 elemelerinde H Grubu'nda Danimarka, Finlandiya, Kazakistan, Kuzey İrlanda ve San Marino ile mücadele eden Slovenya, Danimarka ile aynı puanda grubunu ikinci sırada tamamladı.

H Grubu'nda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Slovenya, 20 gol atıp 9 gol yedi ve 22 puan topladı.

Teknik direktörlüğünü Matjaz Kek'in yaptığı Slovenya'nın elemelerde aldığı sonuçlar şöyle: REKLAM Kazakistan-Slovenya: 1-2 Slovenya-San Marino: 2-0 Finlandiya-Slovenya: 2-0 Slovenya-Danimarka: 1-1 Slovenya-Kuzey İrlanda: 4-2 San Marino-Slovenya: 0-4 Slovenya-Finlandiya: 3-0 Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1 Danimarka-Slovenya: 2-1 Slovenya-Kazakistan: 2-1 DANİMARKA İLE REKABET SÜRECEK Slovenya, elemelerde karşılaştığı Danimarka ile gruplarda da mücadele edecek. Elemelerde Danimarka ile aynı puanda H Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayan Slovenya, rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kalmış, deplasmanda ise 2-1 mağlup olmuştu.

KADROSUNDA SÜPER LİG'DEN 2 İSİM Slovenya, geniş kadrosunda Süper Lig'den 2 ismi bulunduruyor. Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak’ın kaptanlığını yaptığı Slovenya'da Udinese'nin stoperi Jaka Bijol ve Leipzig'in santrforu Benjamin Sesko'nun isimleri öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc ve Alanyaspor'da forma giyen Jure Balkovec de Slovenya kadrosunda yer alıyor. REKLAM KADRO Slovenya Milli Takımı'nın geniş kadrosunda şu isimler bulunuyor: "Jan Oblak, Vid Belec, Igor Vekic, Matevz Vidovsek, Jure Balkovec, Jaka Bijol, Miha Blazic, David Brekalo, Vanja Drkusic, Erik Janza, Zan Karnicnik, Petar Stojanovic, Zan Zaletel, Timi Maks Elsnik, Adam Gnezda-Cerin, Jon Gorenc Stankovic, Tomi Horvat, Jasmin Kurtic, Sandi Lovric, Benjamin Verbic, Miha Zajc, Adrian Zeljkovic, Nino Zugelj, Zan Celar, Josip Ilicic, Jan Mlakar, Benjamin Sesko, Andraz Sporar, Zan Vipotnik, Luka Zahovic."