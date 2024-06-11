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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 C Grubu: Slovenya'yı tanıyalım! - Futbol Haberleri

        EURO 2024 C Grubu: Slovenya'yı tanıyalım!

        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Slovenya, İngiltere'nin de yer aldığı gruptan çıkmayı hedefleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:21
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        EURO 2024 C Grubu: Slovenya'yı tanıyalım!
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        Organizasyona ikinci defa katılacak Slovenya, C Grubu’nda İngiltere'nin yanı sıra Sırbistan ve Danimarka ile karşılaşacak.

        Avrupa Şampiyonası elemelerinde Danimarka ile aynı gruptan çıkmayı başaran Slovenya, zorlu rakipleri arasında sürpriz kovalayacak.

        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        EURO 2024 elemelerinde H Grubu'nda Danimarka, Finlandiya, Kazakistan, Kuzey İrlanda ve San Marino ile mücadele eden Slovenya, Danimarka ile aynı puanda grubunu ikinci sırada tamamladı.

        H Grubu'nda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Slovenya, 20 gol atıp 9 gol yedi ve 22 puan topladı.

        Teknik direktörlüğünü Matjaz Kek'in yaptığı Slovenya'nın elemelerde aldığı sonuçlar şöyle:

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        Kazakistan-Slovenya: 1-2

        Slovenya-San Marino: 2-0

        Finlandiya-Slovenya: 2-0

        Slovenya-Danimarka: 1-1

        Slovenya-Kuzey İrlanda: 4-2

        San Marino-Slovenya: 0-4

        Slovenya-Finlandiya: 3-0

        Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1

        Danimarka-Slovenya: 2-1

        Slovenya-Kazakistan: 2-1

        DANİMARKA İLE REKABET SÜRECEK

        Slovenya, elemelerde karşılaştığı Danimarka ile gruplarda da mücadele edecek.

        Elemelerde Danimarka ile aynı puanda H Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayan Slovenya, rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kalmış, deplasmanda ise 2-1 mağlup olmuştu.

        KADROSUNDA SÜPER LİG'DEN 2 İSİM

        Slovenya, geniş kadrosunda Süper Lig'den 2 ismi bulunduruyor.

        Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak’ın kaptanlığını yaptığı Slovenya'da Udinese'nin stoperi Jaka Bijol ve Leipzig'in santrforu Benjamin Sesko'nun isimleri öne çıkıyor.

        Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc ve Alanyaspor'da forma giyen Jure Balkovec de Slovenya kadrosunda yer alıyor.

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        KADRO

        Slovenya Milli Takımı'nın geniş kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        "Jan Oblak, Vid Belec, Igor Vekic, Matevz Vidovsek, Jure Balkovec, Jaka Bijol, Miha Blazic, David Brekalo, Vanja Drkusic, Erik Janza, Zan Karnicnik, Petar Stojanovic, Zan Zaletel, Timi Maks Elsnik, Adam Gnezda-Cerin, Jon Gorenc Stankovic, Tomi Horvat, Jasmin Kurtic, Sandi Lovric, Benjamin Verbic, Miha Zajc, Adrian Zeljkovic, Nino Zugelj, Zan Celar, Josip Ilicic, Jan Mlakar, Benjamin Sesko, Andraz Sporar, Zan Vipotnik, Luka Zahovic."

        TURNUVA GEÇMİŞİ

        Slovenya, Avrupa Futbol Şampiyonası'na ikinci kez katılacak.

        Turnuvada ilk defa 2000 yılında boy gösteren Slovenya, gruplardan çıkmayı başaramadı.

        Organizasyondaki ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Slovenya, 4 gol attı, 5 gol yedi.

        MAÇ TAKVİMİ

        Slovenya'nın EURO 2024 C Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

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        16 Haziran:

        19.00 Slovenya-Danimarka

        20 Haziran:

        16.00 Slovenya-Sırbistan

        25 Haziran:

        22.00 İngiltere-Slovenya

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