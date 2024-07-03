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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te ilk çeyrek final maçlarına İngiliz hakemler atandı - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te ilk çeyrek final maçlarına İngiliz hakemler atandı

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Cuma günü oynanacak çeyrek final eşlemelerinin hakemleri belli oldu. İspanya ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Portekiz - Fransa müsabakasının hakemi ise başka bir İngiliz hakem Michael Oliver oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:42
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        Çeyrek finallere İngiliz hakemler!
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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Cuma günü oynanacak çeyrek final eşleşmelerinin hakemleri belli oldu. İspanya ile Almanya arasında TSİ 19.00'da oynanacak müsabakanın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor oldu. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Ivan Kruzliak olurken, mücadelenin VAR koltuğunda ise Stuart Attwell oturacak.

        PORTEKİZ-FRANSA MAÇI MICHAEL OLIVER'IN

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, Cuma günü TSİ 22.00'da karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Dan Cook yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Szymon Marciniak olurken, VAR koltuğunda ise Pol van Boekel oturacak.

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