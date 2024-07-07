EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final maçları tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri de belli oldu
Giriş: 07.07.2024 - 00:22 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:23
EURO 2024’te çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan iki maçın ardından tamamlandı. Rakiplerini eleyen İspanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda adını yarı finale yazdırdı.
EURO 2024’te yarı final karşılaşmalarının takvimi şöyle:
9 Temmuz Salı:
22.00 İspanya - Fransa (Münih Arena)
10 Temmuz Çarşamba:
22.00 Hollanda – İngiltere (BVB Dortmund Stadyumu)
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