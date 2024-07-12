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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'ün en çok sıçrama yapan 10 futbolcusu! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'ün en çok sıçrama yapan 10 futbolcusu!

        2024 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon pazar günkü final ile belli olacak. İspanya ve İngiltere'nin karşı karşıya geleceği dev final öncesinde İngiltere'de yayın yapan The Guardian, nefesleri kesen turnuvanın değerini en çok yükselten 10 futbolcuyu seçti. Listede iki Türk futbolcu da yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:02
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        GEORGES MIKAUTADZE: Gürcistan’ın Umudu

        Türkiye, Çekya ve Portekiz'e attığı gollerle Gürcistan'ın tarihi son 16 turuna yükselmesini sağlayan 23 yaşındaki Georges Mikautadze, grup aşamalarını gol kralı olarak tamamladı.

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        Mikautadze, Ajax'tan Metz'e kiralandığında 22 maçta 14 gol atarak formunu sürdürdü. Ajax, onu 2023'te Metz'den 16 milyon sterlin karşılığında satın aldı ancak Metz'de sadece dokuz maçta forma giydi. West Ham'ın ilgisine rağmen Monaco ve Roma'nın Mikautadze'yi küçük bir kar karşılığında transfer etmesi bekleniyor.

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        RUBEN VARGAS: İsviçre’nin Parlayan Yıldızı

        İsviçre'nin son şampiyona karşı kazandığı zaferin ardından İtalya'ya karşı sergilediği performansla dikkat çeken Ruben Vargas, Augsburg forveti olarak uluslararası spot ışıklarının altına çıktı.

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        Henüz 25 yaşında olmasına rağmen yaklaşık 50 kez milli olan Vargas, Remo Freuler'in golüne asist yaptıktan sonra muhteşem bir ikinci gol attı ve maçın oyuncusu seçildi. Geçtiğimiz yaz Crystal Palace'a kiralanan Vargas, Fiorentina'nın da ilgisini çekti ve Almanya'daki performansının ardından başka kulüplerin de ilgisini çekmesi bekleniyor.

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        JAN OBLAK: Atletico Madrid’in Güvencesi

        Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak, kulübünden ayrılmayı düşünüyor olabilir. Ancak 31 yaşındaki oyuncu ayrılmaya karar verirse, özellikle Slovenya'nın penaltılarla kaybettiği son 16 maçında Portekiz'e karşı gösterdiği performansın ardından birçok taliplisi olacaktır.

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        Oblak, Diogo Costa'nın penaltı atışlarındaki üç kurtarışıyla gölgede kalsa da, 120 dakika boyunca olağanüstü bir performans sergiledi ve uzatmalarda Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtardı.

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        NICO WILLIAMS: Avrupa Devlerinin Radarında

        Athletic Bilbao'nun forveti Nico Williams, Euro 2024'te gösterdiği performansla büyük bir etki yarattı. Barcelona taraftarları, Williams'ın Camp Nou'ya gelmesini umarken, Arsenal ve Liverpool gibi kulüpler de ilgilerini sürdürüyor.

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        21 yaşındaki oyuncunun kulübü, Williams'ı kalmaya ikna etmeye çalışsa da 50 milyon sterlinden fazla bir teklifi kabul edebilir.

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        FABIAN RUIZ: İspanya’nın Yeni Maestrosu

        İspanya'nın orta saha maestrosu Fabian Ruiz, Paris St-Germain'deki geleceği belirsizliğe rağmen milli takımda başrol oynamanın keyfini çıkarıyor.

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        "Her transfer döneminde adımın gündeme geldiğini biliyorum," diyen Ruiz, Paris'te mutlu olduğunu belirtti. Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un ilgilendiği oyuncu, PSG ile pek çok hedefe ulaşmak istiyor.

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        JERDY SCHOUTEN: Koeman’ın Vazgeçilmezi

        Hollandalı orta saha oyuncusu Jerdy Schouten, turnuva boyunca Ronald Koeman'ın yanında istikrarlı bir varlık gösterdi. Bologna'da geçirdiği dört yılın ardından PSV Eindhoven'ın Eredivisie şampiyonluğuna katkı sağlayan Schouten, Serie A'dan ve özellikle Internazionale'den ilgi gördü.

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        Kariyerine 10 numara olarak başlayan ve defansif orta saha oyuncusuna dönüşen Schouten, en üst seviyede oynayabilecek kapasitede.

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        FRANCISCO CONCEİÇAO: Porto’nun Genç Yıldızı

        Babası Sergio'nun izinden giden Francisco Conceiçao, Çek Cumhuriyeti'ne karşı yedek kulübesinden çıkıp galibiyet golünü atarak dikkatleri üzerine çekti.

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        Porto'da başarılı bir sezon geçiren 21 yaşındaki oyuncuyla Chelsea'nin ilgilendiği ve serbest kalma maddesinin 30 milyon Euro olduğu bildirildi.

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        IVAN SCHRANZ: Slovakya’nın Gol Makinesi

        Slovakya'nın tecrübeli oyuncusu Ivan Schranz, Euro 2024'te gösterdiği performansla dikkat çekti.

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        Slavia Prag'da forma giyen Schranz, Almanya'daki dört maçta gol sayısını ikiye katladı ve Slovakya'nın İngiltere'ye karşı oynadığı maçta neredeyse zafer golünü attı. Büyük maçlar için iştahlı olduğunu kanıtlayan oyuncu, birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor.

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        BARIŞ ALPER YILMAZ: Galatasaray’ın Şampiyonluk Yıldızı

        Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz, Almanya'da skor tabelasında yer almasa da enerjisi ve cesareti ile dikkat çekti.

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        Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan ve 7 gol, 12 asist ile oynayan Yılmaz'ın Bundesliga, Serie A ve Premier Lig'e transfer olacağı konuşuluyor. Liverpool'un da ilgilendiği belirtiliyor.

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        FERDİ KADIOĞLU: Transfer Rüzgarı

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Almanya'da çeyrek finale yükselen takımının sol kanatta sürekli bir hücum tehdidi oluşturması ve zaman zaman orta sahaya inmesiyle göz doldurdu.

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        Başarılı performansının ardından Arsenal ve Manchester City'ye transfer olmak isteyen Kadıoğlu, Brighton, Manchester United ve Borussia Dortmund'un da ilgisini çekti. Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği ve 7,58 mil (12,2 km) koşarak turnuva rekoru kırdığı maçta, 24 yaşındaki oyuncuyu dokuz kulübün gözlemcileri izledi.

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