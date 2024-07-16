EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!
İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi 11'i açıklandı. İşte kadroda yer alan futbolcular...
EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı. UEFA tarafından belirlenen turnuvanın en iyi 11'inde şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı.
İspanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre’den oyuncular kadroda kendilerine yer bulurken, A Milli Takımımız'dan hiçbir futbolcunun kadroda olmaması dikkat çekti.
EURO 2024’ün en iyi 11’ini oluşturan isimler ve ülkeleri şu şekilde;
Mike Maignan (Fransa)
Kyle Walker (İngiltere)
William Saliba (Fransa)
Manuel Akanji (İsviçre)
Marc Cucurella (İspanya)
Rodri (İspanya)
Fabian Ruiz (İspanya)
Dani Olmo (İspanya)