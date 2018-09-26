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EURO 2024'ün ev sahibi belli oluyor

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenleyecek ülke yarın belli olacak

26 Eylül 2018 Çarşamba, 16:52 | Güncelleme:

EURO 2024'e ev sahipliği yapma hakkı kazanan ülke, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde TSİ 15.45'te başlayacak törende açıklanacak.​

KİM OY KULLANACAK?

UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirleyecek.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes, Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullanacak.

SERVET YARDIMCI, GRINDEL VE OLSSON OY KULLANAMAYACAK

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu organizasyonda Alman ve Türk vatandaşı olan UEFA başkan yardımcıları ya da UEFA yönetim kurulu üyeleri UEFA EURO 2024 adaylığı seçiminde oy kullanamayacak. Ayrıca, UEFA Yönetim Kurulu üyesi İsveçli Lars-Christer Olsson da sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayacak.

Böylece, UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Türk Servet Yardımcı ve İsveçli Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024 organizasyonunu düzenleyecek ülkeyi seçecek.

TÜRKİYE MODERN STATLARIYLA EURO 2024'Ü İSTİYOR

Türkiye'nin en önemli kozlarının başında modern ve yeni statları geliyor. Türkiye'nin EURO 2024'e ev sahipliği için belirlediği 10 stadın 8'i kullanımda.

EURO 2024 için Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul), Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), Antalya Stadı (Antalya), Yeni Eskişehir Stadı (Eskişehir), Gaziantep Stadı (Gaziantep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı (Konya), Medical Park (Trabzon), Yeni Kocaeli Stadı (Kocaeli), Ankara Stadı (Ankara) UEFA'ya gönderilen dosyada yer aldı.

"IRKÇILIĞA HAYIR" DİYEN UEFA'NIN KARARI BEKLENİYOR

"Irkçılığa Hayır" mottosu ile futbolda ırkçılığa karşı mücadele veren UEFA, Almanya'daki ırkçılık olayları sonrasında şampiyonayı düzenleyecek ülkeyi belirleyecek.

Türkiye'nin EURO 2024'ün ev sahipliği sloganı olan "Birlikte Paylaşalım" ile futbolda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir duruş sergileniyor.

UEFA'nın "Irkçılığa hayır" kampanyasında, futbolda son yıllarda büyük bir sorun olarak ortaya çıkan ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Almanya ise ırkçılık suçlamalarının gölgesinde UEFA kararını bekliyor.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın öncesinde ve sonrasında Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan linç kampanyasına maruz kaldı.

Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) kamuoyunda yapılan ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı iki futbolcusunu korumaması dikkati çekti. Bu süreçte Mesut'a yönelik en büyük baskı ise futbolcuya "tarafını seç" imalarında bulunan DFB Başkanı Reinhard Grindel'den geldi.

Milli takımı bırakma gerekçesinde Grindel'i doğrudan eleştiren Mesut Özil, "Grindel ve onun destekçilerinin gözünde kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim." ifadesini kullanarak Almanya'daki ırkçılık konusuna vurgu yaptı. Bunun sonucunda Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakmak zorunda kaldı.

Türk asıllı futbolcunun tutumu ülkede yaşayan göçmenlere de cesaret verdi. Göçmenler bunun üzerine Almanya'da uğradıkları ırkçı ve ayrımcı tutumları "#meTwo" etiketiyle sosyal medyadan paylaştı.

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