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        İzmir'de kira artışı tartışması kanlı bitti: Ev sahibi kiracısını bıçakladı

        İzmir'de, kira artışı tartışmasında, ev sahibi, kiracısı Yılmaz Simitçi'yi karnından ve kolundan bıçakladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 20:00
        Ev sahibi kiracısını bıçakladı
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        İzmir'de ev sahibi A.A. (68), kiracısı Yılmaz Simitçi'yi (60) bıçakladı.

        Olay, dün öğle saatlerinde, Balçova ilçesi Korutürk Mahallesi Öykü Sokak'ta meydana geldi. Yılmaz Simitçi, iddiaya göre, kira artışı nedeniyle ev sahibi A.A. ile tartıştı.

        İkili arasında çıkan tartışmada A.A., kiracısı Simitçi'yi karnından ve kolundan bıçakla yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulundukları Simitçi'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        Polis, kaçan A.A.'yı suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası, bugün adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

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