Evde bakım maaşı yattı mı? Bakanlık'tan açıklama geldi
Binlerce vatandaşın yararlandığı Evde Bakım Yardımı ödemeleri için açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? İşte, detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım maaşı için gözler Mayıs ayına çevrildi. 560 bin kişininin yararlandığı ödemeler 2006 yılından beri yapılıyor. Peki, evde bakım maaşı Mayıs yattı mı? İşte, detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS AYI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
560 BİN VATANDAŞ EVDE BAKIM MAAŞINDAN YARARLANIYOR
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık. Hali hazırda 560 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”